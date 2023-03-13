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​У Херсоні можуть бути ворожі диверсанти, час комендантської години в області змінено, – ОВА

На час проведення контрдиверсійних заходів комендантська годнина діятиме з 17:00 до 06:30.

​У Херсоні можуть бути ворожі диверсанти, час комендантської години в області змінено, – ОВА
Фото: скріншот відео

Відсьогодні в Херсонській області діятиме нова комендантська година.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, із 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30.

"Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому – планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась", – зазначив голова ОВА.

Прокудін пояснив, що таке рішення ухвалили через інформацію про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. Тому нова комендантська година діятиме на час проведення контрдиверсійних заходів.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни 56 разів атакували Херсонську область, випустивши понад 330 снарядів.

Раніше також повідомлялося, що на Херсонщині з 15 березня вирішили тимчасово скасувати "сухий закон". Під забороною залишається продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів.

ЗСУ звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Місто Херсон було звільнене 11 листопада 2022 року.

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