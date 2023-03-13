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На Херсонщині росіяни поранили енергетика, який робив ремонтні роботи

Подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади.

На Херсонщині росіяни поранили енергетика, який робив ремонтні роботи
Фото: ДТЕК

У Херсонській області російські окупанти атакували бригаду енергетиків.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи.

За попередньою інформацією, через російський удар поранення дістав один електрик. Постраждалого везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу.

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Нагадаємо, що за минулу добу росіяни 56 разів атакували Херсонську область, випустивши понад 330 снарядів.

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