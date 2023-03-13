На Херсонщині росіяни поранили енергетика, який робив ремонтні роботи

Подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади.

У Херсонській області російські окупанти атакували бригаду енергетиків.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Подія трапилася в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи.

За попередньою інформацією, через російський удар поранення дістав один електрик. Постраждалого везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни 56 разів атакували Херсонську область, випустивши понад 330 снарядів.