На Харківщині чоловік підірвався на міні

Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області поблизу поля 40-річний чоловік наступив на міну "Пелюстка".

Про це заявив у Телеграм керівник ОВА Олег Синєгубов.

Місцевий житель отримав отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Синєгубов нагадав, що війська РФ на звільнених територіях залишили дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. Керівник ОВА вкотре закликав жителів утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів.

Нагадаємо, що 21 лютого на Миколаївщині у Снігурівці на міні підірвався автомобіль Прикарпаттяобленерго.