Понад третина жителів окупованого Сєвєродонецька без світла, - ОВА

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку електрообладнання не витримало навантажень.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

"Електроустаткування окупантів не витримало навантажень в Сєвєродонецьку. Узимку окупанти швидкоруч намагалися відновити електропостачання. Та робили це без усіляких заходів безпеки. Зокрема, не приділялася увага встановленню трансформаторів. Уся ця схема ледве відпрацювала взимку. Але навантажень вона не витримує навіть у березні. Так, через надмірне споживання днями без світла залишилося більше тисячі абонентів. А це декілька тисяч людей – більше третини населення, що залишилося", - йдеться в повідомленні.

Жителі Сєверодонецька, які повернулися з РФ, розповіли, що ціни на їжу в місті щонайменше вдвічі вищі. А на інші товари та одяг - втричі, ніж у російських містах.

Нагадаємо, що на Луганщині російські військові продовжують блокувати населені пункти та глушити мобільний зв’язок. Зв‘язок та інтернет так і не з‘явилися у населених пунктах, близьких до лінії фронту. Щоб зв‘язатися з рідними, треба їхати телефонувати вглиб області.