Минулої доби морпіхи знищили 9 окупантів

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил у неділю, 12 березня, знищили дев'ять російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС Збройних сил України було знищено 9 окупантів та 1 бойову машину піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по 13 березня російська армія втратила вбитими близько 159 800 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 710 осіб.