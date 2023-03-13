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Минулої доби морпіхи знищили 9 окупантів

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Минулої доби морпіхи знищили 9 окупантів
Фото: скрин відео

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил у неділю, 12 березня, знищили дев'ять російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС Збройних сил України було знищено 9 окупантів та 1 бойову машину піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по 13 березня російська армія втратила вбитими близько 159 800 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 710 осіб.

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