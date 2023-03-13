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Поки відкрите питання про тип літака, - Ігнат щодо навчання українських пілотів

Коли буде визначено тип літака, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, пояснив речник.

Поки відкрите питання про тип літака, - Ігнат щодо навчання українських пілотів
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Деякі країни готові надати майданчики для навчання українських пілотів бойової авіації.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Про навчання пілотів та про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи зокрема. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це і Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери", - пояснив він.

За словами Ігната, вже є позитивний досвід від такого знайомства з українськими пілотами.

"Є позитивні моменти в цьому, оцінюється рівень підготовки наших пілотів, які можуть бути направлені на навчання. А такий список, ви знаєте, вже є. Оцінено як доволі пристойний, високий", - додав речник Повітряних сил.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна навряд чи зможе отримати західні винищувачі для боротьби проти російської агресії найближчим часом.

Голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що Варшава готова передати Україні невелику кількість своїх літаків МіГ-29.

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