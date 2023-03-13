Поки відкрите питання про тип літака, - Ігнат щодо навчання українських пілотів

Коли буде визначено тип літака, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, пояснив речник.

Деякі країни готові надати майданчики для навчання українських пілотів бойової авіації.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Про навчання пілотів та про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи зокрема. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це і Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери", - пояснив він.

За словами Ігната, вже є позитивний досвід від такого знайомства з українськими пілотами.

"Є позитивні моменти в цьому, оцінюється рівень підготовки наших пілотів, які можуть бути направлені на навчання. А такий список, ви знаєте, вже є. Оцінено як доволі пристойний, високий", - додав речник Повітряних сил.

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