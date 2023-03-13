Учора росіяни 56 разів обстріляли Херсонщину з мінометів, РСЗВ, артилерії і танків

За минулу добу росіяни 56 разів атакували Херсонську область, випустивши понад 330 снарядів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Обстріляли мирні населені пункти області з різних видів озброєння – мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська армія двічі обстріляла житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через удари російських військових одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, вчора вранці російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина.