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Учора росіяни 56 разів обстріляли Херсонщину з мінометів, РСЗВ, артилерії і танків

Поранена людина.

Учора росіяни 56 разів обстріляли Херсонщину з мінометів, РСЗВ, артилерії і танків
Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото
Фото: Офіс генпрокурора

За минулу добу росіяни 56 разів атакували Херсонську область, випустивши понад 330 снарядів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Обстріляли мирні населені пункти області з різних видів озброєння – мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська армія двічі обстріляла житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через удари російських військових одна людина дістала поранення.

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Нагадаємо, вчора вранці російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина.

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