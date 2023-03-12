Колію підірвано між населеними пунктами Раденськ та Абрикосівка.

У мережу потрапили кадри вибуху рейок на окупованій Херсонщині.

Відео опублікував телеграм-канал кримськотатарських партизан Атеш.

“З метою перешкоджання постачання фашистського угруповання у Херсонській та Запорізькій областях рух “Атеш” провів успішну диверсію на тимчасово окупованій території”, – йдеться в дописі.

Зазначається, що залізничну колію підірвано між населеними пунктами Раденськ та Абрикосівка.

Нагадаємо, раніше в окупованій Кирилівці партизани ліквідували групу російських військових.