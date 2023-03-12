​Вимог щодо відсутності бороди на фото для посвідчення УБД немає, - Міноборони

Якщо таке трапляється, то це виключно особисті вимоги деяких виконавців на місцях.

У Міністерстві оборони нагадали правила оформлення фотокарток для посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомляєтться на сайті Міноборони.

Зазначається, що вимог щодо наявності або відсутності бороди на фотокартках, які подаються військовослужбовцями для виготовлення посвідчення учасника бойових дій немає. Якщо таке трапляється, то це виключно особисті вимоги деяких виконавців на місцях.

"Тому, з метою недопущення подібних випадків у подальшому, до всіх комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, які утворено у Міноборони, повторно доведено вимоги Інструкції з цього питання, а також про те, що наявність або відсутність фотокарток, на яких обличчя з бородою чи ні, не є підставою для відмови комісією у наданні статусу УБД військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

Документи щодо отримання статусу УБД подаються до комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, які утворено у Міноборони. Комісії керуються вимогами до фотокарток, визначених Інструкцією про порядок видачі в Міністерстві оборони посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни ‒ учасник бойових дій" та листів-талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50% знижкою їх вартості, затвердженою наказом Міністерства оборони від 10 листопада 2022 року № 369, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 21 листопада 2022 року за № 1441/38778, де зазначено, що для виготовлення посвідчення особою подаються дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Нагадаємо, що для українських військовослужбовців хочуть спростити процес проходження військово-лікарської комісії.