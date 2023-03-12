Терехов: У Харкові мешкає вдвічі менше жителів, ніж до повномасштабного вторгнення

У Харкові станом на сьогодні мешкає 1,1 мільйона жителів, що вдвічі менше, ніж до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону.

"Зараз у Харкові проживає орієнтовно 1 мільйон 100 тисяч жителів, це вдвічі менше, ніж до війни, але люди є, вони працюють, вони живуть у місті. Дуже багато потрібно відновити, і ми працюємо, щоб відновити ті пошкодження, які наніс російський агресор. Зараз десь 150 тисяч харків'ян без даху над головою", - сказав Терехов.

Також він зазначив, що місто майже повністю оговталося після останнього ракетного удару з боку військових РФ, який стався в ніч з 8 на 9 березня.

"Був час, коли в домівках харків'ян не було майже дві доби електричної енергії. Зараз практично таких випадків немає, зараз місто заживлене. Є постачання води, є постачання тепла. Для України це безпрецедентно, коли у восьмий раз ми перезапустили систему опалення", - сказав мер.

Нагадаємо, що у 9 березня у Харкові та області було зафіксовано щонайменше 15 “прильотів” ракет С300. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.