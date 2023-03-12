Дуже важка ситуація за трьома напрямками боїв на Луганщині, - Гайдай

На всіх напрямках бойових дій у Луганській області ситуація є важкою, але контрольованою.

Про це у Телеграм повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кремінна. Білогорівка. Сватове. Те, що там відбувається - це намагання не просто в лобову штурмувати наші позиції. Росіяни експериментують. То технікою їдуть важкою, до 10-12 одиниць, то їде 3 БМП, а між ними йде піхота, чи танк стоїть у глибині лісу і просто розстрілює позиції, чи іноді просто запускають по три роти на штурм. Постійно зараз підключають дрони усіх типів - їх у росіян стало набагато більше", - зазначив він.

За словами Гайдая, тут постійно йде війна за різними шаблонами.

"Наші захисники намагаються на кожну таку нову хвилю давати гідну відсіч. Вони щось вигадують, планують. Станом на зараз дуже важка, але повністю контрольована ситуація за всіма трьома напрямками", - підсумував очільник ОВА.

Нагадаємо, що у Луганській області російські окупанти знову закрили на в’їзд Лисичанськ – потрапити у місто можна тільки за наявності реєстрації і документів російського зразка.