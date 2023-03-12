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У Києві працює 118 одиниць снігоприбиральної техніки

Водіїв і пішоходів просять бути максимально обачними на дорогах.

У Києві працює 118 одиниць снігоприбиральної техніки
скріншот відео
Фото: kyivcity.gov.ua

У столиці у зв'язку з негодою працює 118 одиниць снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

"У Києві триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працюють 118 одиниць техніки "Київавтодору", – йдеться в повідомленні.

Двори та прибудинкові території прибирають 1,8 тис. працівників керуючих компаній. Також зелені зони прибирають працівники та техніка "зеленбудів".

У місті спостерігаються поривчасті пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру в столиці сьогодні сягатиме 15-20 м/с.

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"Просимо водіїв і пішоходів зважати на погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Автомобілі необхідно паркувати відповідно до правил, щоб не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб", – рекомендують у відомстві.

Нагадаємо, зранку 12 березня у київському метрополітені стався збій – були труднощі з оплатою проїзду.

 

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