Головне за ніч. Неділя, 12 березня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основною метою противника впродовж минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на зазначених напрямках 92 атаки.

Ворог завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, 2 з яких – по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. Втрат та поранених серед цивільного населення немає. Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з них – по об’єкту цивільної інфраструктури міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання ворожих станцій РЕБ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу 11 березня ЗСУ знищили ще 1 090 російських окупантів, вісім танків і сім бронемашин. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули близько 159 090 вбитими.

Про інші втрати противника – в новині.

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка хоч і із запізненням, але таки оголосив лауреатів премії. Щороку це відбувалося до дня народження Кобзаря – 9 березня.

Серед лауреатів – поетеса Катерина Калитко, журналіст Віталій Портников та режисерка Ірина Цілик.

15 лютого Комітет визначив переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво” та “Кіномистецтво”.

За результатами конкурсу Президентові України внесено подання про присудження нагороди.

Повний список лауреатів премії – в нашій новині.

Учора сенат Франції ухвалив непопулярну пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона. Уряд зокрема планує підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.

Верхня палата французького парламенту дала за текст законопроєкту 195 голоси "за" і 112 голоси "проти" після сьомого дня загальнонаціональних демонстрацій проти плану. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість виборців виступають проти реформи пише Reuters.

Спільний комітет законодавців нижньої і верхньої палати розгляне законопроєкт, ймовірно, в середу. На цей день був запланований додатковий день загальнонаціональних страйків і протестів. Нагадаємо, загальнонаціональний страйк проти запланованої пенсійної реформи вже призвів до порушення руху поїздів, закриття шкіл та припинення постачання пального.

Докладніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!