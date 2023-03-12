Попри протести сенат Франції ухвалив пенсійну реформу, – Reuters

Учора сенат Франції ухвалив непопулярну пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона.
Про це пише Reuters.
Верхня палата французького парламенту проголосувала за текст законопроєкту 195 голосами "за" і 112 голосами "проти" після сьомого дня загальнонаціональних демонстрацій проти плану. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість виборців виступають проти реформи.
Тепер, коли Сенат прийняв законопроєкт, він буде розглянутий спільним комітетом законодавців нижньої і верхньої палати, ймовірно, в середу.
Якщо комітет погодиться з текстом, остаточне голосування в обох палатах, ймовірно, відбудеться в четвер, але результат цього все ще здається невизначеним у нижній палаті, Національних зборах, де партія Макрона потребує голосів союзників для отримання більшості.
Якщо уряду не вистачить голосів у нижній палаті, він все ще може проштовхнути текст без голосування в парламенті, за так званою процедурою 49:3.
На середу був запланований додатковий день загальнонаціональних страйків і протестів.
Нагадаємо, у Франції триває загальнонаціональний страйк проти запланованої пенсійної реформи. Він призвів до порушення руху поїздів, закриття шкіл та припинення постачання пального.
Уряд планує підвищити пенсійний вік у Франції з 62 до 64 років.