Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині

Він підписав указ про проведення політичних перегонів 14 травня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у країні на 14 травня.

Про це пише Politico.

Він підписав відповідний указ під час телевізійної церемонії в п'ятницю.

Ердоган буде кандидатом у президенти від альянсу між його правлячою Партією справедливості та розвитку та Партією націоналістичного руху.

Раніше цього тижня шестипартійна опозиційна коаліція країни оголосила свого спільного кандидата в президенти, який виступить проти Ердогана, – Кемаля Кілічдароглу з лівоцентристської Республіканської народної партії країни.

Фото: ЕРА/UPG Лідер турецької опозиції Кемаль Кілічдароглу

Очікується, що у цих політичних перегонах, які відбудуться на місяць раніше, аніж планувалося, суперники будуть йти нарівні.

Зазначимо, Ердоган у своєму зверненні зазначив, що вибори 14 травня хочуть перетворити на “сприятливі перегони, які зітруть сліди руйнувань” землетрусів 6 лютого.

Нагадаємо, на виборах громадяни Туреччини обиратимуть президента, а також усіх 600 депутатів парламенту. Згодом парламент має ухвалити зміни до Конституції щодо переходу до посиленої парламентської системи.