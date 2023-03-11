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Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині

Він підписав указ про проведення політичних перегонів 14 травня.

Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписує Указ про проведення виборів 14 травня
Фото: ЕРА/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у країні на 14 травня. 

Про це пише Politico.

Він підписав відповідний указ під час телевізійної церемонії в п'ятницю.

Ердоган буде кандидатом у президенти від альянсу між його правлячою Партією справедливості та розвитку та Партією націоналістичного руху.

Раніше цього тижня шестипартійна опозиційна коаліція країни оголосила свого спільного кандидата в президенти, який виступить проти Ердогана, – Кемаля Кілічдароглу з лівоцентристської Республіканської народної партії країни.

Лідер турецької опозиції Кемаль Кілічдароглу
Фото: ЕРА/UPG
Лідер турецької опозиції Кемаль Кілічдароглу

Очікується, що у цих політичних перегонах, які відбудуться на місяць раніше, аніж планувалося, суперники будуть йти нарівні.

Зазначимо, Ердоган у своєму зверненні зазначив, що вибори 14 травня хочуть перетворити на “сприятливі перегони, які зітруть сліди руйнувань” землетрусів 6 лютого.

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Нагадаємо, на виборах громадяни Туреччини обиратимуть президента, а також усіх 600 депутатів парламенту. Згодом парламент має ухвалити зміни до Конституції щодо переходу до посиленої парламентської системи.

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