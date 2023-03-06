Турецька опозиція висуває Киличдароглу кандидатом у президенти

Опозиційні партії Туреччини погодилися висунути голову Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу спільним кандидатом на майбутніх президентських виборах у травні.

Про це повідомляє DAILY SABAH.

“За результатами наших зустрічей ми вирішили, що Кемаль Киличдароглу балотуватиметься як наш кандидат у президенти”, - сказав голова опозиційної партії Фелісіті Темел Карамоллаоглу після зустрічі з лідерами шести опозиційних партій.

Уточнюється, що альянс шести опозиційних партій складається з Республіканської народної партії, Хорошої партії, Фелісіті, Партії майбутнього, Демократичної партії і Партії демократії та прогресу.

Зазначається, що голова Хорошої партії Мерал Акшенер знову приєдналася до опозиційного альянсу та взяла участь у зустрічі після того, як вийшла з блоку в п'ятницю через небажання підтримувати кандидатуру Киличдароглу на майбутніх виборах.

На виборах громадяни обиратимуть президента, а також усіх 600 депутатів турецького парламенту.

Опозиційний альянс заявив, що під час перехідного процесу лідери партій, які є частиною опозиції, будуть віце-президентами.

“Під час перехідного процесу ми керуватимемо Туреччиною шляхом консультацій і консенсусу, відповідно до принципів і цілей Посиленої парламентської системи та довідкових текстів, з якими ми дійшли згоди, в рамках конституції, закону, розподілу влади, принципи балансу та нагляду”, - йдеться у спільній заяві.

Згодом парламент має ухвалити зміни до Конституції щодо переходу до посиленої парламентської системи.

Кожна партія із опозиційного альянсу буде представлена принаймні одним міністром, загалом розподіл міністерств визначатиметься відповідно до кількості депутатів, обраних політичними партіями.

У спільному рішенні також зазначено, що мери Стамбула та Анкари, Екрем Імамоглу та Мансур Яваш, будуть призначені віце-президентами на час, який президент вважатиме доцільним, і з визначеними обов’язками.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вибори президента та парламентські перегони в Туреччині відбудуться 14 травня нинішнього року.