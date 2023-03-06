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Конгрес США просять виділити ще 250 млн доларів для української енергосистеми

Гроші мають піти, серед іншого, на нові трансформатори.

Конгрес США просять виділити ще 250 млн доларів для української енергосистеми
Фото: ztr.com.ua

США можуть надати Україні додаткову допомогу для підвищення надійності енергомережі України.

Про це розповів помічник держсекретаря США з енергетики Джеффрі Паєтт.

“Ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні”, – розповів Паєтт.

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Він наголосив, що коли війна скінчиться, Україна відновить позиції великого експортера енергії. 

Паєтт також нагадав, що Сполучені Штати минулого року надали 53 млн доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж, а зараз триває закупівля обладнання на 125 млн доларів для підтримки української енергетики.

Як раніше повідомлялось, міністерство енергетики України очікує на пропозиції колег із США щодо оновленої Енергостратегії України

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