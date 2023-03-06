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Саудівська Аравія підвищує ціну на нафту для Азії та Європи

Ціни для американських клієнтів залишилися без змін.

Саудівська Аравія підвищує ціну на нафту для Азії та Європи
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія підвищила ціни на свою нафту, що постачається в країни Азії та Європи.

Це свідчить про зростання попиту на нафту в цих регіонах, пише Bloomberg.

Контрольована державою компанія Saudi Aramco підвищила більшість офіційних відпускних цін для Азії в квітні. Основний сорт нафти компанії Arab Light подорожчав до 2,50 доларів за барель понад регіонального еталону, що на 50 центів більше, ніж у березні.

Це вже другий місяць поспіль, коли Aramco підвищує ціни для Азії – свого найбільшого ринку. Aramco продає близько 60% своєї нафти в Азію, більшість з них за довгостроковими контрактами, ціни на які переглядаються щомісяця. Китай, Японія, Південна Корея та Індія є найбільшими покупцями.

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Ціни для американських клієнтів залишилися без змін. Ціни для Північно-Західної Європи та Середземномор'я підскочили на 1,30 доларів за барель.

Нафта марки Brent цього року подешевшала на 1% до трохи більше 85 доларів за барель на тлі уповільнення світової економіки і підвищення облікових ставок.

Минулого тижня генеральний директор Aramco Амін Нассер припустив, що ситуація поступово покращується: "Попит з боку Китаю дуже сильний", – сказав він і також зазначив "відмінний" попит у Європі та США.

Саудівська Аравія є найбільшим світовим експортером нафти і очолює групу виробників ОПЕК+ разом з Росією. Альянс, до якого входять 23 країни, припускає, що не збільшуватиме видобуток принаймні до наступного року. Цінові рішення компанії часто наслідують інші виробники Перської затоки, такі як Ірак і Кувейт.

Нагадаємо, Індія купує російську нафту за значною нижчою ціною, аніж встановлений Заходом “прайскеп”. 

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