Президент Чехії Павел хоче відвідати Україну у квітні

Президент Чехії Петр Павел має намір відвідати у квітні України.

Про це він заявив під час дебатів, пишуть ceskenoviny.cz.

Він планує відвідати всі сусідні країни протягом перших ста днів перебування на посаді, а також вирушить до Брюсселя. Павел обійме посаду глави держави на інавгурації, яка відбудеться 9 березня.

Перша поїздка президента Павела одразу після інавгурації традиційно відбудеться до Словаччини. Згодом він вирушить до Польщі, а 21 і 22 березня – до Німеччини. У квітні він планує відвідати штаб-квартири Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Брюсселі. Цього ж місяця хоче поїхати в Україну.

У травні новий президент Чехії має намір відвідати Угорщину та Австрію.

Додамо, Павел виявив зацікавленість відвідати Україну невдовзі після обрання новим президентом Чехії. Тоді він заявив, що хотів би відвідати Київ разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Наприкінці січня Павел запросив відвідати Україну президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, генерал армії у відставці Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії 28 січня. На дільниці прийшли майже 70% виборців. Колишній голова військового комітету НАТО Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох.