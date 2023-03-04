Мецола закликала вже цього року розпочати переговори про вступ України до ЄС

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала 4 березня під час візиту в Україну вже цього року розпочати переговори про членство в ЄС.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я сподіваюся, що переговори про вступ можуть розпочатися вже цього року. Майбутнє України в Європейському союзі», – вказала Мецола, перебуваючи у Львові, де мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата в червні 2022 року, через чотири місяці після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, але процес приєднання до Європейського союзу зазвичай займає кілька років.

Остаточне рішення залежатиме від урядів держав-членів ЄС. Після початку офіційних переговорів Європейська комісія повинна буде оцінити, чи відповідає Київ критеріям членства в ЄС з точки зору належного управління, демократичних свобод і верховенства права, а згодом опублікувати свій висновок.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав президента Європарламенту Роберту Мецолу в Україні. Їх зустріч відбулася у Львові.

Перед цим Мецола зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.