У розмові з главою МЗС Естонії Президент відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації нашою державою стратегічного курсу на членство в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський провів у Львові зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою та міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави подякував представникам обох держав за надану Україні допомогу та проінформував про ситуацію на фронті.

Під час зустрічі йшлося про імплементацію ініціативи України щодо формули миру та підготовку глобального саміту з її реалізації, а також притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах і посилення санкційного тиску на Росію.

Крім того, Зеленський у розмові з главою МЗС Естонії відзначив важливість подальшого сприяння в реалізації нашою державою стратегічного курсу на членство в НАТО.

Нагадаємо, Нідерланди погодилися на створення в Гаазі Реєстру збитків, завданих Україні Росією. А Естонія закликала ЄС збільшити закупівлю боєприпасів для України.