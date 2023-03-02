Рух ЧЕСНО назвав партії з найбільшим відсотком депутатів-фронтовиків на місцевому рівні

Партія “Свобода” має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці “Голос”, на третьому – “Пропозиція”.

Про це свідчать результати дослідження Руху ЧЕСНО.

До уваги бралися дані партій щодо депутатів місцевих рад міст, областей і районів, які взяли до рук зброю під час повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що ці політичні сили мають значно менше депутатів, ніж такі парламентські партії, як СН, ЄС чи “Батьківщина”. Якщо розглядати кількісні показники, то найбільше депутатів на фронті саме у цих партій.

Рух ЧЕСНО зібрав ці дані у партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах України.

“Росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Подібні тези поширював проросійський блогер-пропагандист Олексій Оскер, якому врешті вручили підозру за підготовку фейків для токшоу соловйова. Ми закликаємо громадян довіряти лише офіційній інформації. Значна частина депутатів місцевих рад зараз на фронті і на рівні з іншими захищають суверенітет нашої держави”, – наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

“Свобода” повідомила, що 117 із 524 депутатів, які мають мандати у міських, обласних та районних радах, наразі проходять службу (22,3%). У “Голосу” цей показник складає 21,3%, а у “Пропозиції” –17%.

Що стосується “Європейської солідарності”, то тут служать 16,5% місцевих депутатів рівня міських, обласних і районних рад (391 депутат). У цієї партії найбільша кількість загиблих.

Партія “Слуга народу” налічує найбільше депутатів місцевих рад. 450 із них на фронті. Це складає 14,4%.

“УДАР” Віталія Кличка не представлений в обласних радах, проте має осередки у містах. Серед 120 місцевих депутатів від “УДАРу” 17 проходять військову службу, що становить 14,2% від їхньої загальної кількості.

У “Батьківщини” на цьому рівні місцевого самоврядування 1286 депутатів, і 128 із них проходять військову службу. У відсотковому співвідношенні з “Батьківщини” пішли на службу 11,5% депутатів місцевих рад.

Партії “За майбутнє”, “Сила і честь”, Радикальна партія Ляшка не відповіли на запит Руху ЧЕСНО. Водночас низка міських рад надала свої дані щодо депутатів на фронті, у ТРО та ДФТГ, і найближчим часом їх оприлюднять.

Нагадаємо, майже всі нардепи Верховної Ради отримали 100% надбавку до окладу в січні. Нардепів відзначили за “інтенсивність праці”. Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисяч гривень.