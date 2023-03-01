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Майже всі нардепи отримали 100% надбавку до окладу в січні

Нардепів відзначили за “інтенсивність праці”. 

Майже всі нардепи отримали 100% надбавку до окладу в січні
Фото: Пресслужба ВРУ

Майже всі народні депутати Верховної Ради, 396 з 415, отримали стовідсоткову надбавку до свого посадового окладу за січень 2023 року за "інтенсивність праці".

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на відповідь апарату Верховної Ради на запит. 

“Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисяч гривень. Ця сума включає в себе власне оклад, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за вчений ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тисяч гривень та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко, який нещодавно балотувався у президенти ПАРЄ – 69,1 тисяч гривень.

Найменші: депутат з групи "Довіра" Валерій Лунченко – 4,9 тисяч гривень і виключений з фракції "слуг" Олександр Дубінський – 5 тисяч гривень.

З тих 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 у принципі не отримали жодних виплат за січень. Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої ОПЗЖ (Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач), а також кілька нардепів з інших фракцій та груп, зокрема Лариса Білозір, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина.

Ще двоє нардепів, позбавлений мандата від ОПЗЖ Андрій Аксьонов і Сергій Шахов з групи "Довіра" не отримали зарплату, але отримали компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження відповідно. 

Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року пішло 19,4 мільйона гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць торік, коли на це з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони. Нардепка повʼязує цю пропозицію з її боротьбою проти перебування в комітеті Льовочкіна.

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