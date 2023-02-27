Спустошення "енергетичного гаманця" російського режиму має вирішальне значення для перемоги України, - Порошенко

Експрезидент закликав запровадити додаткові енергетичні санкції, щоб Росія не отримувала прибутків від нафти та газу.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Захід запровадити більш рішучі санкції щодо всього російського енергетичного сектору, включно з ядерним. Про це він написав у статті для британського видання The Telegraph.

На думку Порошенка, спустошення «енергетичного гаманця» російського режиму має вирішальне значення для перемоги України, а обмеження ціни на російські енергоносії недостатньо для того, аби Путін втратив фінансові можливості для продовження війни.

«Спустошення енергетичного гаманця Росії має вирішальне значення для нашого успіху. Торгівля енергоносіями лежить в основі влади Путіна, загрожуючи світовому порядку та безпеці. Відмова від російської нафти та газу назавжди зробить країни Європи більш стійкими та безпечними. Це підірвало б згубну стратегію путіна», – пише Порошенко.

«Є два способи досягти цього. По-перше, запровадивши санкції щодо всього російського енергетичного сектору, включно з ядерним, та його можливостей у міжнародній торгівлі. Путін залишається сміливим через свій зловмисний вплив на європейські та світові енергетичні ринки. Після вторгнення енергетична політика Великої Британії позбавила військову машину Путіна 4,5 мільярда фунтів стерлінгів, припинивши імпорт газу, нафти та вугілля. Проте Росія все ще заробляє приблизно 460 мільйонів фунтів стерлінгів на день через міжнародну торгівлю викопним паливом. І ми не можемо забувати про шкідливий вплив Росії на ядерні технології. Він генерує величезні доходи і десятиліттями допомагав Росії заробляти політичний капітал», – наголосив Порошенко.

Він закликав запровадити додаткові енергетичні санкції, щоб Росія не отримувала прибутків від нафти та газу.

«Країни, які продовжують купувати російське викопне паливо, повинні платити лише ціну виробництва, позбавляючи Путіна прибутку. Обмеження ціни допомогло, але цього недостатньо. Росія також повинна бути позбавлена можливості використовувати свій тіньовий флот танкерів, щоб уникнути санкцій і продовжувати торгувати своєю нафтою. Нестерпно, що Росія дійшла від продажу менше 3 мільйонів барелів нафти в листопаді до понад 9 мільйонів минулого місяця. Якщо ми серйозно налаштовані обмежити російські доходи, ми повинні зупинити сотню нафтових танкерів, які все ще перевозять російську нафту, і переконатися, що вони ніколи цього не робитимуть знову. Треба боротися з торгівлею російським зрідженим газом, унеможлививши його експорт кораблями та закривши нафтопровід «Дружба». Це два очевидні кроки, які ще не були реалізовані через рік війни», – зазначив експрезидент.

Також, на думку, Порошенка, слід прискорити перехід до зеленої енергетики, щоб забезпечити незалежність вільних країн від поставок енергії з боку авторитарних антизахідних режимів.

«Коли ми виграємо війну та будемо відновлюватися, Україна також має скористатися можливостями чистої енергії та зелених технологій, щоб створити стійку, вільну та процвітаючу націю», – резюмував Порошенко.