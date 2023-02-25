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Співбесіди на доброчесність успішно пройшли 11 кандидатів на посаду голови НАБУ

Співбесіди проходили 20 кандидатів. 

Співбесіди на доброчесність успішно пройшли 11 кандидатів на посаду голови НАБУ
Фото: скріншот відео

Співбесіди на доброчесність успішно пройшли 11 кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)

Про це повідомляє Transparency International Ukraine

25 лютого на своєму 18-му засіданні комісія з відбору директора НАБУ оголосила результати співбесід на доброчесність. До наступного етапу конкурсу пройшли 11 кандидатів.

 

Серед них:

Сергій Гупяк — начальник 4-го слідчого відділу Теруправління ДБР у Хмельницькому.

Вероніка Плотнікова — начальниця Відділу дослідження проблем прокурорської діяльності Національної академії прокуратури України.

Семен Кривонос — очільник Держінспекції архітектури та містобудування.

Віктор Павлущик — старший детектив НАБУ, керівник відділу детективів.

Олександр Цивінський – керівник третього відділу детективів НАБУ.

Роман Осипчук – керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

Сергій Наумюк – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ. Після початку війни мобілізувався як офіцер запасу.

Олег Опішняк — прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Володимир Церковний — старший детектив — керівник Першого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Максим Ворвуль — старший детектив — заступник керівника Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Юрій Бєлоусов — начальник Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що весь тиждень 20 кандидатів спілкувалися з комісією конкурсу та надавали роз’яснення щодо запитань, які до них були у членів комісії та громадськості. 

Надалі на кандидатів, які пройшли цей етап, чекають співбесіди щодо відповідності критерію компетентності. Вони відбудуться з 28 лютого по 4 березня

На цьому етапі комісія буде оцінювати: 

  • знання національного законодавства та відповідного міжнародного права і і‌х застосування у практиці Верховного Суду, Конституціи‌ного Суду Украі‌ни і Європейського суду з прав людини;
  • обізнаність кандидатів з положеннями міжнародних стандартів щодо запобігання та протидіі‌ корупції, інших застосовуваних у діяльності НАБУ міжнародних договорів та конвенцій; 
  • стратегічне та аналітичне мислення кандидатів;
  • лідерство та розуміння місії та завдань НАБУ;
  • управління людськими ресурсами;
  • розуміння фундаментальних принципів професійної етики; 
  • ефективну особисту, внутрішню та зовнішню комунікацію, зокрема, для позиціонування НАБУ та його роботи у суспільстві.

Кожна співбесіда розпочинатиметься із п’ятихвилинної самопрезентації кандидата та стислого висловлення бачення подальшого розвитку НАБУ.

За результатами цих співбесід комісія визначить трьох фіналістів конкурсу, з-поміж яких прем‘єр-міністр обере та подасть на затвердження Кабміну майбутнього директора. 

Нагадаємо, у січні член конкурсної комісії Драго Кос заявив про те, що директора Національного антикорупційного бюро Комісія обере за два-три місяці.

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