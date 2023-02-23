Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
ГоловнаПраво

НАБУ і САП повідомили про підозру адвокату, який вдавав із себе помічника судді Вищого антикорсуду

Зловмисника звинувачують у підбурюванні до надання хабара.

НАБУ і САП повідомили про підозру адвокату, який вдавав із себе помічника судді Вищого антикорсуду
Фото: nabu.gov.ua

23 лютого НАБУ і САП повідомили про підозру адвокату, який вдавав із себе помічника судді Вищого антикорупційного суду, у справі підкупу антикорупційних органів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Торік у листопаді 2022 року викрили двох осіб на підбурюванні до надання хабара в розмірі $1,8 млн особі, яку обвинувачують у спробі підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів.  Під час подальшого розслідування встановили причетність згаданого адвоката.

Він, як повідомили в САП, стверджував, що може вирішити питання у суді щодо виділення матеріалів у окреме провадження та укладення угоди з прокурором, показуючи при цьому нібито проекти відповідних документів. 

"Аби ввести в оману та схилити обвинуваченого до надання неправомірної вигоди, адвокат призначав зустрічі біля приміщення ВАКС та демонстрував проекти документів нібито від імені судді", - розповіли в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України.  Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін визнав, що пропонував хабар поліцейському. Нардеп  пішов на угоду зі слідством: має сплатити 6 млн гривень на користь ЗСУ та окремо – штраф.

Нещодавно старшого детектива Бюро економічної безпеки по Києву та області затримали під час отримання хабара. У зв’язку з цим керівника Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області відсторонили від виконання обов’язків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також