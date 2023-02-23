НАБУ і САП повідомили про підозру адвокату, який вдавав із себе помічника судді Вищого антикорсуду

23 лютого НАБУ і САП повідомили про підозру адвокату, який вдавав із себе помічника судді Вищого антикорупційного суду, у справі підкупу антикорупційних органів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Торік у листопаді 2022 року викрили двох осіб на підбурюванні до надання хабара в розмірі $1,8 млн особі, яку обвинувачують у спробі підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів. Під час подальшого розслідування встановили причетність згаданого адвоката.

Він, як повідомили в САП, стверджував, що може вирішити питання у суді щодо виділення матеріалів у окреме провадження та укладення угоди з прокурором, показуючи при цьому нібито проекти відповідних документів.

"Аби ввести в оману та схилити обвинуваченого до надання неправомірної вигоди, адвокат призначав зустрічі біля приміщення ВАКС та демонстрував проекти документів нібито від імені судді", - розповіли в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін визнав, що пропонував хабар поліцейському. Нардеп пішов на угоду зі слідством: має сплатити 6 млн гривень на користь ЗСУ та окремо – штраф.

Нещодавно старшого детектива Бюро економічної безпеки по Києву та області затримали під час отримання хабара. У зв’язку з цим керівника Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області відсторонили від виконання обов’язків.