У Сумській області припинено незаконний обіг товарів для виготовлення електронних цигарок на майже 900 000 гривень.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Правоохоронці провели у Сумах обшуки в двох місцях зберігання та реалізації підакцизних тютюнових виробів.

Унаслідок проведення слідчих дій виявлено та вилучено набори для виготовлення електронних цигарок (ароматизатори, нікотинові рідини, концентратори, інші складові компоненти для електронних цигарок), а також інші речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження.

Сума вилученого майна склала майже 900 000 гривень. Наразі на вилучену продукцію накладено арешт.

Тривають слідчі дії щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів.

Нагадаємо, у Львові детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки виявили та вилучили 28 тисяч електронних цигарок орієнтовною вартістю близько 10 млн грн.