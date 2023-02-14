​Храм-МАФ біля Десятинної церкви: судове засідання відбудеться 15 лютого

У Господарському суді Києва завтра, 15 лютого, відбудеться судове засідання у справі храму-МАФу біля Десятинної церкви.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Завтра о 09:30 відбудеться судове засідання в Господарському суді міста Києва по розгляду справи щодо незаконного храму-мафу на території Національного музею історії України. Всі небайдужі до справи приходьте та підтримайте", - ідеться в дописі.

Нагадаємо, попереднє засідання відбулося 8 лютого. Оскільки воно затягнулося, то його перенесли.

Міністр культури заявив, що будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та має бути демонтована.