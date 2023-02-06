Суд відпустив заступника голови Сумської ОВА під особисте зобов'язання

Заступнику голови Сумської ОВА Олегу Клименчукову суд обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання. Його підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури.

Про це повідомляє "Суспільне".

У суді сторона обвинувачення вимагала як запобіжний захід для Клименчукова - утримання під вартою. При цьому прокурор заявив, що є ризики того, що підозрюваний ховатиметься від суду або може вплинути на свідків, а також продовжувати вчиняти інші правопорушення. Своєю чергою, Клименчуков попросив суд відмовити стороні звинувачення.

За даними слідства, у квітні 2022 року Клименчуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури. Чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. При цьому ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

Нагадаємо, що апеляційна інстанція збільшила заставу для колишнього директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького до 40 млн грн.