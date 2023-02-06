Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Модель об’єднання від експертів УПЦ МП: що з нею не так?
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Росія вранці вдарила по центру Харкова. Є влучання в будинок і виш (оновлено)
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Скандальна Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Росіяни навіть унітази пінкою заклеїли: як оговтується після окупації сільська школа на Чернігівщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
Міноборони пояснило, як саме зміняться виплати грошового забезпечення військовим
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
У випадку відставки Резніков відмовиться від посади голови Мінстратегпрому, - джерела
ГоловнаПраво

Суд відпустив заступника голови Сумської ОВА під особисте зобов'язання

Обвинувачення вимагало як запобіжний захід утримання під вартою.

Суд відпустив заступника голови Сумської ОВА під особисте зобов'язання

Заступнику голови Сумської ОВА Олегу Клименчукову суд обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання. Його підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури.

Про це повідомляє "Суспільне".

У суді сторона обвинувачення вимагала як запобіжний захід для Клименчукова - утримання під вартою. При цьому прокурор заявив, що є ризики того, що підозрюваний ховатиметься від суду або може вплинути на свідків, а також продовжувати вчиняти інші правопорушення. Своєю чергою, Клименчуков попросив суд відмовити стороні звинувачення.

За даними слідства, у квітні 2022 року Клименчуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури. Чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. При цьому ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

Нагадаємо, що апеляційна інстанція збільшила заставу для колишнього директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького до 40 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також