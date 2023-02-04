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СБУ викрила посадовців Адміністрації морпортів на розкраданні понад 90 млн грн

До оборудки причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

СБУ викрила посадовців Адміністрації морпортів на розкраданні понад 90 млн грн
Фото: СБУ

Служба безпеки України, за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури викрила корупцію в Южненській філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих. За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний». При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому очільникові Херсонської обласної адміністрації Геннадію Лагуті. Йому інкримінують підроблення документів та шахрайство.

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