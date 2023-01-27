Очільника Чернігова Атрошенка приїхав підтримати у суді Кличко та мери інших міст

27 січня у Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію рішення Яворівського районного суду у справі міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Про це повідомляє журналіст LB.ua із зали суду.

Суд встановив що чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів та визнав Атрошенка винним в адміністративному правопорушенні, передбаченому ч. 1 та 2 статті 172—7 КУпАП.

7 грудня 2022 року рішенням суду на міського голову наклали штраф у розмірі 6800 гривень та на рік позбавили права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Йдеться про те, що водій міського голови Чернігова Олександр Коробко 2 липня 2022 за вказівкою свого керівника намагався перетнути кордон на автомобілі Tesla, який перебуває у власності дружини Атрошенка.

Підтримати голову Чернігова під час розгляду апеляційної скарги приїхали очільники Києва Віталій Кличко, Львова Андрій Садовий, Житомира Сергій Сухомлин та депутати Чернігівської міськради.

Засідання тривало понад годину. Сторони висловили свої аргументи, але під час розгляду в матеріалах справи були виявлені розбіжності.

Врешті суддя Львівського апеляційного суду ухвалив рішення перенести засідання у справі Атрошенка на 1 лютого.

Нагадаємо, раніше Атрошенко заявив, що його намагаються усунути від управління містом, призначивши військову адміністрацію. Згодом він звернувся в СБУ та поліцію, заявивши, що за ним стежать невідомі особи.