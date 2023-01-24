До складу злочинного угруповання входили, попередньо, близько 10 осіб.

Житомирські правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального наркокартелю. Про це повідомили в обласній поліції.

Викрили його слідчі Нацполіції спільно зі співробітниками УСБУ в області.

Так, за зібраними матеріалами, до складу злочинного угруповання входили, попередньо, близько 10 осіб. Усі вони жителі різних регіонів України – Черкаського, Київського та Житомирського, віком від 22 до 55 років.

“19 січня між селами у Станишівській громаді поліцейські та оперативники УСБУ зупинили автомобіль “Форд”. Керманич, 32-річний житомирянин, перевозив в автівці чергову оптову партію метадону. Попередньо відомо, що наркотовар уроздріб він мав розповсюдити для подальшого збуту через закладчиків”, – йдеться у повідомленні.

Загалом з автомобіля вилучено понад 150 полімерних пакунків з особливо небезпечним наркотиком.

Цього ж дня правоохоронці провели близько десятка одночасних обшуків в осіб, причетних до діяльності наркокартелю, на території Житомирської, Київської та Черкаської областей. Унаслідок вилучили низку речових доказів, серед яких наркотичні речовини рослинного і синтетичного походження, грошові кошти, засоби зв’язку тощо. Усе направлене на експертне дослідження.

Фото: Поліція Житомирщини

За цінами “чорного ринку” загальна вартість вилучених наркотиків сягає близько 100 тисяч гривень.

Цього ж дня правоохоронці затримали 32-річного житомирянина, який перевозив метадон, і 55-річну жительку Черкащини. Їм та ще двом фігурантам – житомирянам, віком 31 та 33 років - повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Двом підозрюваним уже обрано тримання під вартою із можливістю внесення застави 99 та 214 тисяч гривень, відносно інших – питання вирішується.

Тривають слідчо-розшукові дії щодо решти учасників злочинного угрупування та процесуальні заходи правоохоронців.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили підозру учасникам банди, які організували наркотрафік до виправної установи Львівщини.