ВАКС не конфіскував найцінніші активи олігарха Шелкова, - ЦПК

Суд конфіскував у росіянина нерухомість, трактор та автомобілі, а також інше майно.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився конфіскувати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, котрий належить російському мільярдеру Михайлу Шелкову. Цей комбінат виробляє ільменітовий концентрат і є найціннішим активом олігарха.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

“Це підприємство навіть у 2020-2021 роках здійснювало експорт титановмісної сировини на Росію та Білорусь. Така продукція потрібна росіянам, зокрема, для виробництва гелікоптерів Кa-52, бойових літаків, танків, крилатих ракет та ЗРК "Панцир", які зараз встановлють на дахах будівель”, - повідомили в ЦПК.

Своїм рішенням суд показав, що вірить у те, що за чотири дні до 24 лютого 2022 року олігарх через треті компанії продав свою частку через Кіпр.

“Ці кіпрські угоди не мали б визнаватися Україною, так як Шелков був під санкціями. Більше того, Мін'юст стверджував, що путінський олігарх і далі володів своїми активами в Україні, а нова власниця була номінальною”, - наголосили в ЦПК.

Втім, суд відкинув доводи Мін'юсту і дозволив Шелкову вивести з-під санкцій Демурінський ГЗК, а також інші дві компанії.

Серед конфіскованого ВАКС майна росіянина квартира та паркомісце в Одесі, склад, комплекс будівель та квартира у Нікополі, трактор “Білорусь”, причіп, Лексус, чотири авто Мітсубісі Паджеро Спорт, грошові кошти на банківських рахунках та 100% частки у статутному капіталі "ВСМПО Титан Україна".

Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. А суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства у банках.

За даними “Економічної правди”, йдеться про ТОВ "Демурінський ГЗК". Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і зареєстрований на кіпрську офшорну компанію "Лімпіеза Лімітед", кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер Михайло Шелков (статки - 1,5 млрд доларів).

Україна запровадила санкції проти Шелкова влітку 2021 року.