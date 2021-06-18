Під санкції РНБО потрапили російські бізнесмени Чемезов і Шелков

Таке рішення ухвалене за пропозицією Служби безпеки України.

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 18 червня запровадила санкції щодо генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Сергія Чемезова і заступника голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайла Шелкова.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За пропозицією Служби безпеки України ухвалено рішення про застосування санкцій щодо Фірташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Є.", - написав Зеленський.

ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" - російська металургійна компанія, яка виробляє титан і вироби з нього. Є найбільшим в світі виробником титану. Входить до складу російської держкорпорації “Ростех”.

Нагадаємо, сьогодні РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа. РНБО також анулювала чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводородів, три рудних ліцензії.

Санкції щодо Фукса ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а щодо Фірташа – за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії.