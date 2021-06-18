Екснардепу Пресману змінили запобіжний захід

Фото: Катерина Петренко

Вищий антикорупційний суд 17 червня змінив запобіжний захід екснардепу Олександру Пресману із застави в 927 тисяч гривень на особисте зобов’язання. Колишнього топпосадовця обвинувачують в отриманні незаконної компенсації за житло в розмірі майже 1 мільйон гривень протягом 2014-2018 років. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Екснардепу загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Пресман з квітня бажає укласти зі слідством угоду про визнання винуватості у повному обсязі.

Адвокат і прокурор у справі згодні піти на угоду. Утім, Апарат Верховної Ради України вимагає спочатку відшкодувати збитки державі.

“Позиція Апарату дивна, бо заставодавець надав нотаріальну згоду на те, що сума застави буде звернена після вироку суду на відшкодування збитків. Це пришвидшило б питання реального відшкодування. Дивує, бо вже є два виправдувальних вироки суду в подібних справах, тобто якщо б і далі продовжували судову боротьбу задля виправдання, то невідомо, чи ці кошти взагалі б повернулись державі”, - вважає адвокат Денис Ломанов.

Прокурор САП Валентин Мусіяка пояснює, що Апарат насторожився, бо в разі укладення угоди можуть не повернути кошти з рахунку казначейства на їх рахунок.

“За логікою апарату, заставодавець може відмовитись після ухвалення вироку від таких своїх намірів. Насправді від нього тоді нічого не залежало б, вирок підлягав би виконанню. Тому для мене не зрозуміла позиція. А зараз при зміні запобіжного заходу шлях цих коштів має бути таким: вони повертаються Ткачу (заставодавець, – LB.ua), і він з власної волі їх перерахує на рахунок управління справами”, - висловився прокурор.

Разом з тим, заставодавець Ткач просив повернути йому заставу за Пресмана і запевняв, що перерахує гроші на рахунок Управління справами Апарату ВРУ.

Фото: Катерина Петренко Прокурор (доповідає) та адвокат

Обвинувачений Пресман пояснив, що не має наразі мільйона гривень, аби усунути негативні наслідки своїх дій. З цих підстав адвокат Денис Ломанов просив суд змінити заставу на особисте зобов'язання. За його словами, після внесення застави 1 липня 2020 року в розмірі майже мільйон гривень, додаткові обов’язки не продовжувались. А ризики переховування та впливу на свідків вже не актуальні, хоча б з тих підстав, що імовірна розбіжність показань свідків може вилитись у притягнення їх до кримінальної відповідальності. Також жодного впливу на свідків донині не зафіксовано.

Внаслідок зміни запобіжного заходу колегія суддів у складі судді Олега Ткаченка, Віталія Дубаса та Олега Коліуша вирішила повернути гроші заставодавцю і фактично розблокувала можливість розглянути угоду 30 червня. Сторони процесу домовились, що синхронно проситимуть призначити Пресману 3 роки позбавлення волі умовно з позбавленням права обіймати посади в обраних органах державної влади. Випробувальний термін – 1 рік

Нагадаємо, 23 квітня 2020 року колишній депутат Верховної Ради Олександр Черненко (входив до фракції БПП) визнав провину в отриманні незаконної компенсації за житло та пішов на угоду. Слідство встановило, що Черненко отримав 582 430 гривень компенсації, у той час як у його дружини Зоряни Скалецької було житло в Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці. Він отримав 3 роки позбавлення волі умовно з позбавленням права обіймати посади в обраних органах державної влади з випробувальним терміном – 1 рік.

21 травня ВАКС виправдав колишнього народного депутата Верховної Ради України Андрія Левуса. Його звинувачували у зловживанні владою – отриманні понад пів мільйона гривень незаконної компенсації за номер у готелі «Київ». ВАКС постановив, що обвинувачений не діяв як представник влади і не реалізував свої владні повноваження, а преалізував своє конституційне право громадянина на житло. САП сьогодні, 18 червня, подала апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

14 червня Вищий антикорупційний суд також виправдав колишнього депутата Верховної Ради Руслана Сольвара, якому НАБУ закидало незаконне отримання 361 тис. гривень компенсації за оренду житла. Прокуратура також оскаржить цей вирок.

Додамо, що Черненко, Левус та Сольвар відшкодували збитки державі на стадії досудового розслідування.