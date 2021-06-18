Депутати подали 750 поправок до законопроєкту про очищення ВРП

Депутати Верховної Ради запропонували близько 750 поправок до законопроєкту №5068 про очищення Вищої ради правосуддя.

Про це на брифінгу в парламенті сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін.

"Комітет опрацьовує поправки до законопроєкту №5068, який стосується реформи Вищої ради правосуддя. Ми готуємо комітет наступного тижня. Там дещо більше поправок внесено [порівняно з законопроєктом про ВККСУ, який Рада почала розглядати 18 червня], близько 750", - сказав Костін.

За його словами, законопроєкт про ВРП буде винесено на розгляд в зал одразу після законопроєкту про Вищу кваліфікаційну комісію суддів - на наступному або через один пленарний тиждень.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відповідає за призначення, переведення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, відсторонення, а також надання дозволу на затримання та арешт суддів. Вона також опікується питаннями відправлення судді у відставку та дотримання ним етичних норм.

У 2020 році Конституційний суд визнав частково неконституційною судову реформу президента Володимира Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

Законопроєкт №5068 пропонує замінити її на Етичну комісію майже з аналогічними повноваженням. Вона повинна буде перевірити доброчесність діючих членів ВРП та в майбутньому перевіряти кандидатів у члени ВРП.

Ухвалення законопроєкту про ВРП є однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ. Два інших стосуються конкурсного відбору голови НАБУ та кримінальної відповідальності за недостовірні декларації.