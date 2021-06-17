ВАКС заочно арештував фігурантку справи про виведення грошей з ПриватБанку перед націоналізацією

Її збираються оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Вищий антикорупційний суд заочно арештував оголошену в розшук фігурантку справи про виведення коштів з ПриватБанку перед націоналізацією.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Це рішення дозволить ініціювати міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Імені підозрюваної у повідомленні не вказано, але обставини справи вказують на колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту ПриватБанку і колишню першу заступницю голови правління СК "Інгосстрах" Олену Бичихіну.

Бичихіній оголосили про підозру в лютому цього року одночасно з ексголовою правління Приватбанку Олександром Дубілетом та його першим заступником Володимиром Яценко, який намагався втекти за кордон на чартерному літаку.

Дубілету і Бичихіній не вдалося вручити підозри через невідоме місцезнаходження.

Пізніше з'ясувалося, що Дубілет живе в Ізраїлі, його також заочно арештували.

Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами ПриватБанку.

Їх підозрюють за ч. 5 ст. 191 КК України у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За версією слідства, у грудні 2016 року тодішні топменеджери Приватбанку Яценко, Дубілет з іншими невстановленими особами розуміли, що Приватбанк перейде державі і вони втратять кошти, а тому змовились і вдалися до розтрати: перерахували 136 мільйонів гривень пов’язаній з банком страховій компанії "Інгосстрах", де на керівній посаді працювала Бичихіна.

"Інгосстрах" був страховим партнером Приватбанку перед його націоналізацією. Компанія страхувала всі фінансові ризики позичальників за кредитними картами, а коли в березні 2016 року Приватбанк запустив кредитування населенням інших фізосіб і бізнесменів безпосередньо, саме "Інгосстрах" страхував ризики неповернення коштів.

Формально "Інгосстрах" не був ніяк пов'язаний з Приватбанком і не входив у його банківську групу.