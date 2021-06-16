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Шмигаль оскаржує в суді припис НАЗК щодо скасування контракту з Вітренком

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною позовною заявою.

Шмигаль оскаржує в суді припис НАЗК щодо скасування контракту з Вітренком
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль позивається до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування припису, який був винесений йому НАЗК.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва сьогодні, передає пресслужба суду.

Зазначається, що наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною позовною заявою.

“Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції, датований 14 червня нинішнього року. Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі, в якості третіх осіб які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – Кабінет Міністрів України та Голову правління АТ “НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з законодавством, оскаржити припис НАЗК має прем’єр-міністр Денис Шмигаль особисто. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua.

15 червня Національне агентство з питань запобігання корупції встановило порушення законодавства при призначенні Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК "Нафтогаз".

У приписі Голови НАЗК Олександра Новікова міститься вимога скасувати окремі положення розпорядження Уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України», підписано з ним контракт, а також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» як незаконного.

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