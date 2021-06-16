Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи

Питання про відсторонення Вітренка від обов’язків голови правління НАК наглядова рада планує розглянути наступного тижня. Прем’єр-міністр та Офіс президента проти такого кроку. Але якщо припис НАЗК не буде виконано, то частина наглядової ради НАК знову може оголосити про відставку.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вважає, що Юрія Вітренка призначено головою НАК «Нафтогаз України» з порушеннями, а тому його контракт слід скасувати як незаконний. 15 червня агентство опублікувало відповідний припис очільника НАЗК Олександра Новікова , у якому посилається на п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції», де передбачено, що впродовж року після звільнення з публічної служби особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Отже, на думку Новікова, є підстави для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією.

Фото: Міністерство енергетики України

Юрій Вітренко пропрацював у Міністерстві енергетики менш ніж пів року – з грудня 2020 року він обіймав посаду першого заступника міністра енергетики, а у статусі виконувача обов’язків фактично очолював відомство. Постійним міністром – а отже, і повноправним членом уряду з правом голосу – Вітренко не став, хоча його кандидатура кілька разів пропонувалася Верховній Раді на затвердження. Натомість з 28 квітня Кабмін призначив його головою НАК «Нафтогаз України» , звільнивши того самого дня з посади заступника міністра енергетики. На новій посаді Вітренко замінив Андрія Коболєва, який керував «Нафтогазом» ще з 2014 року.

У НАЗК зазначають, що мінімальний термін, який має минути між такими кадровими рішеннями, становить один рік. Зважаючи на це, агентство наступного ж дня ініціювало перевірку дотримання вимог закону.

Нацагентство із запобігання корупції вимагає звільнити Вітренка

За результатами моніторингу НАЗК встановило, що з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко «системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України». Це, за оцінкою агентства, є ознакою порушення антикорупційного законодавства.

Тож Олександр Новіков у своєму приписі, скерованому Кабінету Міністрів, вимагає скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України», підписано з ним контракт. Також наголошено на необхідності вирішити питання припинення строку дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України».

У НАЗК підкреслюють: припис не є політичною заявою і направлений на належне виконання антикорупційних правил. Новіков також додає, що під час перевірки агентство не знайшло в діяльності Вітренка ніякого конфлікту інтересів.

«Щоб ви просто зрозуміли, наскільки ми об’єктивні – ми не встановили жодного конфлікту інтересів у діяльності Юрія Вітренка. Але, на жаль, закон забороняє особі, яка ухвалювала рішення щодо підприємства, керувати ним упродовж року після звільнення», – сказав голова НАЗК в інтерв'ю УП.

На прийняття рішень щодо припису Кабінет Міністрів має 10 днів. Якщо реакції не буде, НАЗК може звернутися до суду і примусити уряд виконати норми припису. Але в агентстві вірять, що до цього не дійде.

Що цікаво, припис НАЗК містить вимогу скасувати не лише контракт з головою правління Юрієм Вітренком, але й з членами наглядової ради.

Фото: oilreview.kiev.ua

На це звернув увагу міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи рішення НАЗК. А «Нафтогаз», схоже, планує використати цей аргумент для свого захисту.

«Скасування пункту 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №370-р призведе до скасування рішення загальних зборів компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради. Предмет рішення Кабінету Міністрів України в цій частині не має будь-якого логічного зв’язку із підставами припису, а отже, припис в цій частині також є необґрунтованим», – наголосили в компанії. Річ у тому, що контракти з членами наглядової ради підписував Вітренко, а не Петрашко, як зазначено в розпорядженні уряду.

Опитані LB.ua експерти вважають, що ситуація не зовсім однозначна і потребує глибшого дослідження: наприклад, НАЗК не зважило на те, що Вітренко як виконувач обов’язків міністра не мав права голосувати за урядові рішення. Також, імовірно, проігноровано той факт, що «Нафтогаз» підпорядковується напряму Кабінету Міністрів, а не Міністерству енергетики. 19 травня було прийнято окреме розпорядження N 494 про призначення членів наглядової ради НАК і підписання з ними контрактів саме Вітренком.

У «Нафтогазі» заявили про намір судитися

Пресреліз «Нафтогазу» вийшов через 10 хвилин після публікації припису агентства. Чи знали в НАК про позицію НАЗК завчасно? Вірогідно, що так.

«Припис НАЗК, який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення», – процитувала пресслужба «Нафтогазу» заяву Вітренка про наміри судитися.

Далі НАК наводить уже згадані аргументи про позицію Вітренка в уряді та відсутність у нього можливостей впливати на будь-які рішення щодо «Нафтогазу». Судячи з офіційних заяв, у компанії не вважають, що рішення антикорупційного органу може якось вплинути на діяльність правління. Також не схоже, що Юрій Вітренко планує покидати свій пост. Принаймні добровільно.

У цей час наглядова рада «Нафтогазу» може на період проведення перевірки тимчасово відсторонити голову правління від виконання обов’язків. Позиція голови ради Клер Спотісвуд свідчить, що наглядовий орган скористається своїм правом.

«Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» та України», – заявила пані Спотісвуд. Вона додала, що Вітренко ухвалив рішення судитися з НАЗК, не консультуючись з наглядовою радою.

Фото: naftogaz.com

15 червня відбулася комунікація наглядової ради НАК з прем’єр-міністром, міністром юстиції та представниками ОП. За словами Клер Спотісвуд, Денис Шмигаль зобов’язався прийняти остаточне рішення, у тому числі вирішити питання припинення контракту з Юрієм Вітренком упродовж 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021. Однак Денис Малюська вже написав про ймовірне рішення Кабміну: йти до суду й оскаржувати припис НАЗК.

До речі, згідно з законодавством, оскаржити припис НАЗК має не Кабмін чи Мін'юст, а прем’єр особисто. За інформацією LB.ua, Денис Шмигаль наразі не є прихильником відсторонення Вітренка. Проти такого кроку і голова ОП Андрій Єрмак.

Про одностайність позиції членів наглядової ради говорити поки що немає підстав – думки розділилися. Для розгляду питання відставки Вітренка наглядова збереться наступного тижня. Вона здатна лише тимчасово відсторонити голову НАК від справ, а от звільнити його без рішення Кабміну не має змоги. За інформацією LB.ua, якщо за відсторонення Юрія Вітренка не набереться достатньо голосів, то декілька членів наглядової ради можуть знову заявити про відставку.

За інформацією LB.ua, після гучної заяви про відставку 30 квітня цього року наглядова рада погодилася залишитися – за умови, що Юрія Вітренка буде звільнено в разі негативного висновку НАЗК щодо його призначення. Тоді уряд повинен оголосити конкурс на нового голову правління компанії, а обов’язки голови тим часом мав би виконувати хтось із його заступників.

Офіс президента категорично проти радикальних кадрових рішень

Джерела LB.ua стверджують, що Офіс президента не задоволений рішенням НАЗК і докладе максимальних зусиль, щоб звільнення Юрія Вітренка не відбулося.

Олександр Новіков зі свого боку посилається на заяви президента та його команди про наміри боротися з олігархами.

Фото: nazk.gov.ua Олександр Новіков

«Ми сподіваємося, що уряд не може в один день зайняти дві протилежні позиції, інакше він покаже всім фінансово-промисловим групам, що припис можна не виконувати», – переконаний голова НАЗК.

Також він заявив, що, ухвалюючи рішення, агентство не консультувалося з жодними іншими відомствами або представниками міжнародних партнерів.

«Це рішення Національного агентства, яке ґрунтується на його внутрішній експертизі і вимогах закону. Ні з ким консультацій НАЗК з цього приводу не проводило», – сказав Новіков.

Очевидно, що для зрушення будь-яких рішень щодо Вітренка голові НАЗК доведеться повторити цю позицію і президенту, і прем’єр-міністру. Однак чи буде він почутий – велике питання.