Тимошенко очікує збільшення доходів від приватизації у 4 рази - до 12 млрд грн

Цього року влада очікує збільшення доходів від приватизації у чотири рази порівняно з попереднім роком - до 12 млн грн. Про це повідомив заступник голови ОП, координатор програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” Кирило Тимошенко під час форуму “Україна 30. Економіка без олігархів”.

За словами Кирила Тимошенко, приватизація важлива для України, адже вона наповнює державний бюджет з податків.

“Це не просто продали, заробили для держави гроші і забули”, - заявив Тимошенко.

Заступник голови ОП зазначив, що у 2018 році ріст надходжень від приватизації становив 1,2%, у 2019-му – 3,1%. 2020-ий рік показав безпрецедентний прибуток у 350 відсотків. А цього року доходи мають збільшитись у чотири рази.

Кирило Тимошенко нагадав, що в Україні, крім великої, також іде мала приватизація, що передбачає продаж та використання бізнесом різних об'єктів – це можуть бути недобудови, малі магазинчики тощо.

“Все продається і далі використовується бізнесом для того, аби кожна людина могла будувати свій бізнес, а держава від цього заробляла потім на податках”, - додав заступник голови ОП.

Одним з найяскравіших прикладів успішної великої приватизації Тимошенко назвав продаж готелю "Дніпро" у Києві, що дало поштовх далі продовжити курс України на велику приватизацію.

“Був аукціон. Я думаю, що, мабуть, вся країна знає результати цього аукціону – держава заробила 1,111 млрд грн. Зростання ціни відбулося в 14 разів. Це приклад того, як нова команда Фонду держмайна, Кабінет міністрів, президент, Офіс президента можуть розпоряджатися об'єктами і заробляти гроші для держави”, - зазначив заступник голови ОП.

За його словами, для приватизацію готуються об'єкти державної власності, які є або непрофільними активами, або збитковими, або ті об'єкти, які багато років були "корупційною годівницею".