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Регулятор збільшив граничні максимальні ціни на енергоринку

Рішення ухвалили на засіданні 16 червня.

Регулятор збільшив граничні максимальні ціни на енергоринку
Фото: EPA/UPG

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та компослуг, збільшила максимальні граничні ціни на оптовому ринку електричної енергії "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку.

Таке рішення ухвалили на засіданні 16 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) максимальна гранична ціна становитиме 1 243,71 грн/МВт-год, для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) - 2 655,99 грн/МВт-год", - сказано в повідомленні.

"Ми йдемо шляхом лібералізації, щоб ринок отримував правильні цінові сигнали", - заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, в кінці травня Національна комісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення тимчасово, до 1 жовтня 2021 року, заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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