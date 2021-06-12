На вул. Пухівській у Києві перекрито рух через падіння опори лінії електропередач.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Рух перекрито в обидва напрямки. На місці працюють поліцейські і ремонтні бригади.

“Врахуйте перекриття руху під час вибору маршруту поїздки”, – закликали у Київраді.

Оновлення 14:17. Електроопора впала після буксирування автомобіля ГАЗ із застосуванням жорсткого зчеплення, повідомили в Патрульній поліції.

Останній відірвався та в'їхав у опору лінії електропередач і суттєво її пошкодив.

Внаслідок ДТП стався обрив дротів під напругою. Перекриття вулиці триває.

Нагадаємо, у столиці з 2 червня по 31 липня у зв'язку із проведенням ремонту обмежено рух по Кільцевій дорозі.

З 2 червня по 15 серпня через ремонт дороги не курсуватиме швидкісний трамвай на Борщагівку.