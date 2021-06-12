За добу окупанти 9 разів обстріляли позиції українських військових

Протягом п’ятниці, 11 червня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 07:00 12 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

“Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм”, – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, вчор внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.