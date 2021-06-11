У Києві на вулиці Архітектора Вербицького на шостому поверсі дев’ятиповерхівки обвалився балкон з вини мешканця, який вирішив організувати на балконі город і вирощувати там полуницю.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Рятувальники КАРС «Київська службу порятунку» та Головного управління ДСНС в м. Києві оперативно провели демонтаж небезпечних саморобних прибудов та зруйнованого даху балкону в багатоповерховому будинку на вулиці Архітектора Вербицького (Дарницький район). Фахівці залучили спеціальну пожежно-рятувальну техніку та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що балкон обвалився через прикріплені до нього троси, які утримували велику та тяжку навісну конструкцію, наповнену землею: господар квартири розвів на балконі цілий город, вирощував полуницю. Стеля не витримала ваги майже 1 тони ґрунту, що наповнював суцільну "грядку".

Ніхто із сусідів та перехожих не постраждав.

Фото: kyivcity.gov.ua

"На жаль, ми вкотре стали свідками того, що надзвичайні події та ситуації у нашому місті трапляються через людський фактор. Хтось проводить небезпечні ремонтні роботи у своїх помешканнях чи облаштовує на балконах небезпечні й ненадійні конструкції та прибудови. Звертаюся до киян із проханням бути відповідальними власниками майна. Не створюйте передумов для виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть вашій безпеці та безпеці інших", - зауважив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, 18 квітня в Шевченківському районі Києва обвалився балкон.