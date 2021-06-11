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У зоні ООС окупанти сьогодні вже двічі порушували "тишу"

За минулу добу зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, поранено бійця.

У зоні ООС окупанти сьогодні вже двічі порушували "тишу"
Фото: EPA/UPG

З початку доби 11 червня російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

У ранковому зведенні сказано, що поблизу Водяного біля Донецька ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. У напрямку Опитного найманці здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів.

За минулу добу, 10 червня, в районі ООС зафіксували 12 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, біля Шумів найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від Новгородського противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; в районі Причепилівки - з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці чотири рази обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Водяного, що біля Донецька, - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Луганського двічі обстрілювали українських захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що вчора в результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу і госпіталізували. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

Як повідомляли, 9 червня у зоні ООС було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Президент Володимир Зеленський, який того дня перебував на передовій, констатував значне зниження обстрілів на передовій "за останні 7-10 днів". Проте, за його словами, "є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати".

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