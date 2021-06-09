В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.