Більшість українців вважають Росію винною в початку війни на Донбасі та небажанні її завершувати

Більшість українців (53,5%) вважають військовий конфлікт на Донбасі російською агресією, при цьому 71% населення переконані, що між Україною та Росією точиться війна.

Про це свідчить дослідження, яке проводилось соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня.

Роль Росії в цьому конфлікті полягає в контролі так званих "ДНР" та "ЛНР" і керуванні їхніми політичними та військовими діями (48%), участі Збройних Сил Росії в бойових діях на боці "ДНР" та "ЛНР" (47%) і постачанні зброї цим самопроголошеним формуванням (43%).

У громадській думці немає однозначної думки щодо шляхів досягнення тривалого миру на Донбасі. Однаково популярні варіанти продовження дипломатичного тиску на Росію і "ДНР"/"ЛНР", посилення всіх можливих санкцій (20%) та зміцнення економічного та військового потенціалу України, повна ізоляція окупованих територій (19%). Ще 20% не можуть визначитися із тим, яким чином можна було б досягти стабільного миру в регіоні.

За прямі переговори з бойовиками тільки 13% респондентів.

Лише 18% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі.

Громадяни України вважають неприйнятними більшість компромісів, на яких наполягає Росія, з посиланням на Мінські домовленості. Найменш прийнятними є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 70% та лише для 12% – прийнятно), амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (66% проти 15%), згода на особливі економічні та політичні відносини ОРДЛО з Росією (64% проти 15,5%), а також формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (61% проти 20%).

На заваді компромісу для досягнення миру на Донбасі стоїть відмова і небажання керівництва Росії домовлятися – так вважають 62% громадян.

Більшість населення Україна також вважає, що політичне майбутнє окупованих територій – у складі України і на тих самих умовах, що й раніше. На цьому наполягають 55% громадян.

Нагадаємо, що війна на Донбасі почалася після втечі з України президента Віктора Януковича і захоплення Криму Росією. Вона триває вже восьмий рік.