Вчора, 8 червня, на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік із дружиною та їхня шестирічна донька. Також в тяжкому стані в лікарню була госпіталізована ще одна дитина - дівчина 2004 року народження.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася біля 18:00 поблизу села Цукури Каховського району на перехресті. Зіткнулися автомобілі "AUDI Q7" та вантажівка "VOLVO" з напівпричепом.

Поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому за кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка - Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши вантажівці переваги в русі.

Фото: npu.gov.ua

"В результаті автопригоди водій «AUDI», його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. В позашляховику також знаходилася ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка. Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області", - повідомили в поліції.

Фото: npu.gov.ua

За фактом ДТП з тяжкими наслідками відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).

Оновлено. Загиблий чоловік був заступником голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода", а його дружина - керівником обласного осередку Об'єднання українок "Яворина" та депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи". Про це повідомив у фейсбуці голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Нагадаємо, раніше в Луцьку автівка збила на переході батька з двома дітьми.