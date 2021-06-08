Міносвіти взялося за перевірку дисертації Киви

МОН також має намір передати електронну копію дисертації Киви, атестаційну справу та інформацію від заявників експертній раді з державного управління.

Міністерство освіти і науки здійснює перевірку матеріалів щодо надання народному депутату від “Опозиційної платформи – За життя” Іллі Киві ступеню кандидата наук. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит “Радіо Свобода”.

“26 травня 2021 року до Міністерства надійшли електронний примірник дисертації та атестаційна справа Киви І. В. Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками”, – йдеться в листі пресслужби відомства.

Міністерство також має намір передати електронну копію дисертації Киви, атестаційну справу та інформацію від заявників експертній раді з державного управління. Матеріали мають розглянути “відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації”.

Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Захист роботи під назвою "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.

Журналісти проєкту Bihus.info виявили, що Кива у своїй дисертації вживав вигадані терміни (центрально-фламандська державна управлінська концепція) та неправильно посилався на першоджерела.