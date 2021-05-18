70% учнів задоволені дистанційним навчанням, 84% батьків - ні

Кожен третій школяр волів би вчитися онлайн і далі.

Переважна більшість учнів задоволена дистанційним навчанням, тоді як їх батьки - ні.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки з посиланням на опитування Державної служби якості освіти.

"МОН здійснює постійний моніторинг якості дистанційної освіти. Результати, які ми отримали сьогодні, значно відрізняються від тих, що були в березні-квітні минулого року", – прокоментував результати опитування міністр Сергій Шкарлет.

У 2019-2019 навчальному році тільки 55% учнів заявили, що їм подобається дистанційне навчання. Цього року їх кількість збільшилася до 70%. Кожен третій при цьому волів би продовжити вчитися онлайн і надалі.

В той же час 84% батьків, які взяли участь в опитуванні, сказали, що не задоволені дистанційним навчанням.

Інше опитування, проведене Державною службою якості освіти, засвідчило, що понад 70% студентів вважають рівень організації освітнього процесу в ІІ семестрі 2020/2021 навчального року "значно кращим", ніж раніше.

65% респондентів позитивно оцінили організацію освітнього процесу, якість надання освітніх послуг закладами, а також результати навчання.

Нагадаємо, що станом на травень 2021 року вся Україна вийшла з локдауну після третьої хвилі коронавірусу, і навчання відновилося у звичайному режимі.